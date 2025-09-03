Abarca Cuauhtémoc una cuarta parte de contagios de sarampión

Chihuahua.- El municipio de Cuauhtémoc abarca una cuarta parte de los contagios de sarampión en la entidad, con mil 412 casos de los 4 mil 81 registrados desde que inicio la ola de contagios, en febrero de este año y de acuerdo al último corte realizado por la Secretaría de Salud.

Chihuahua capital es el segundo municipio con más contagio con 790, seguido de Nuevo Casas Grandes con 204 personas, cifras con las que los tres municipios abarcan más de la mitad de los casos registrados en la entidad.

Después se encuentra Guachochi con 180 pacientes, Ojinaga contabiliza 168, Ahumada registra 114 casos, Ciudad Juárez alcanza 112 contagios y Delicias suma 102 personas con sarampión.

Por debajo del centenar de casos se encuentran 40 municipios más, es decir, que 21 localidades no han contabilizado casos de sarampión.