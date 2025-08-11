Chihuahua.- Este lunes se cumplen tres años del enfrentamiento ocurrido al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3, que dejó varias personas sin vida y provocó la fuga de reos que, posteriormente, fueron reaprehendidos o murieron.

Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario, recordó que, tras el incidente, se realizaron reformas para que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal asumiera el control de los penales del estado, lo cual se concretó en febrero de 2023.

A partir de ello, se homologó el sueldo de los custodios penitenciarios con el de la Policía Estatal; se entregaron uniformes a quienes no contaban con ellos; y se logró reducir en un 30 por ciento la sobrepoblación en los penales del estado.

Asimismo, se ha logrado separar a las personas privadas de la libertad entre procesados y sentenciados, lo que ha fortalecido la gobernabilidad en los centros penitenciarios. También se han decomisado más de 43 mil objetos prohibidos, los cuales fueron posteriormente destruidos.

Fernández Acosta anunció que, en los próximos días, concluirán las obras de ampliación y modificación del Cersai 2, en Juárez, que podrá albergar a mujeres privadas de la libertad, contribuyendo así a disminuir la sobrepoblación y a mantener la estabilidad en los penales.

El 11 de agosto de 2022, pasado el mediodía y en pleno horario de visitas —las cuales fueron suspendidas—, se registró un enfrentamiento armado entre personas privadas de la libertad.