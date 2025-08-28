A Adán Augusto se le cayó su candidata: Marko Cortés

Chihuahua.- Se cayó el proyecto político que tenía para Chihuahua el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, aseguró el también integrante del Senado de la fracción del PAN, Marko Cortés Mendoza, al analizar las consecuencias de las acusaciones por los presuntos vínculos con el crimen organizado.

“A Adán Augusto se le cayó su candidata, hay que decirlo con todas sus letras, se le cayó su candidata, su proyecto, de hecho, yo pensé que le iba a caer la coordinación”, dijo el senador panista al recordar los señalamientos vertidos contra el morenista y su continuidad como coordinador de la bancada.

Lo anterior, al asegurar que la senadora Andrea Chávez sería la persona que encabezaría la candidatura al Gobierno de Chihuahua y ahora, como parte de su equipo, se le ve débil.

Cortés afirmó que las acusaciones salieron como fuego amigo pues quienes realizaron los señalamientos y acusaron los presuntos vínculos de Adán Augusto con el crimen organizado, fueron personas pertenecientes a Morena, su propio partido.

El panista dijo que al líder de Morena en el Senado ya no le alcanzó para colocar a una persona afín en la Presidencia de la Mesa Directiva y ahora, se tendrá que ajustar a las órdenes que le indiquen desde Palacio Nacional.

Marko Cortés también ve a un Adán Augusto más debilitado que nunca y, por ende, “sus alfiles” también lo están, de ahí que no hay mantenido su proyecto político para la entidad.