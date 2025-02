'Zurdos resentidos'; Juan Soler estalla vs haters tras mostrar su apoyo a Trump

Ciudad de México.– El actor argentino - mexicano Juan Solar arremetió en contra de sus detractores luego de que el famoso causó polémica en las redes sociales cuando aseguró que apoyaba las políticas de personajes polémicos actuales, como el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el presidente argentino Javier Milei o el presidente de El Salvador Nayib Bukele.

Soler, sostuvo que las críticas hacia el republicano no eran justas; "Últimamente, todo mundo está romantizando absolutamente todo: la delincuencia, la inmigración ilegal, el tema de esto, los trans, lo romantizan", por lo que calificó a todos los que lo criticaban como unos "imbéciles".

"Estoy hasta la madre de todos los que odian, de todos los que censuran y de los que cancelan. Tengo 34 años viviendo en México y vine porque yo estudié actuación en Argentina; amo la televisión. No salí huyendo de nada. Soy legalmente mexicano porque cumplí con todas las exigencias de la ley como el ciudadano responsable que soy...Resulta que decir la verdad es un delito", dijo el famoso.

Una de las polémicas más grandes fueron sus palabras que apoyaban a figuras como Donald Trump y Javier Milei. Ante esto, Juan Soler aseguró que estos nombres representan personas que en verdad quieren un cambio en la sociedad.

"Ustedes son incapaces de trabajar por lo que aman, están llenos de ira y de resentimiento. Ahora me empezaron a atacar por mis posturas políticas. Yo no miento y sí, apoyo a Milei y a Trump, a los que quieren un cambio. ¿No tenemos muchos años de comer estiércol?", cuestionó.

"Para mí representan el cambio. Empiecen a entender que se trata de propuestas para luchas contra las agendas sexuales en donde utilizan a los niños para cumplir agendas, maltratan a la gente y obligan a que esta gente emigre. Lo que más me molesta es que yo digo lo que la gran mayoría piensa, pero no entiendo por qué no lo dicen".

Finalmente, aseguró que seguirá alzando la voz y que no necesita algún tipo de permiso para manifestar su pensamiento y que la verdad siempre triunfa con el tiempo.