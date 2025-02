Zoe Saldaña da la espalda a Karla Sofía tras polémicos post 'racistas'

Ciudad Juárez.– La polémica generada por la actriz Karla Sofía Gascón en relación a sus post considerados racistas, donde claramente expresa algunos mensajes en contra de comunidades migrantes y otras minorías ha dejado a la famosa cada vez más aislada. En esta ocasión se sumó su excompañera de producción, la actriz Zoe Saldaña, quien le dio la espalda y se desvinculó de Gascón.

En una entrevista con Variety, la actriz estadounidense se mostró afectada por la situación y descartó cualquier respaldo incondicional. "Estoy triste. Una y otra vez, esa es la palabra porque es el sentimiento que ha estado viviendo en mi pecho desde que todo sucedió... También estoy decepcionada. No puedo hablar por las acciones de otras personas. Todo lo que puedo dar fe es mi experiencia, y nunca en un millón de años creí que estaríamos aquí", declaró.

Al preguntarle si brindaría apoyo a Gascón, Saldaña enfatizó su rechazo a cualquier expresión de racismo o intolerancia. “No apoyo ninguna retórica negativa de racismo o intolerancia hacia ningún grupo de personas. Eso es lo que quiero defender”.

Quien también se sumó a las críticas fue el director de la cinta "Emilia Pérez", el francés Jacques Audiard, quien en una entrevista para Deadline, lamentó que las declaraciones de la actriz hayan ensombrecido el impacto de la película.

Audiard reveló que no ha tenido contacto con Gascón ni planea buscarla. “Está en un camino autodestructivo en el que no puedo intervenir, y realmente no entiendo por qué sigue adelante, por qué se está haciendo daño a sí misma, ¿por qué? No lo entiendo. Y lo que tampoco entiendo es por qué está dañando a las personas que estuvieron muy cerca de ella”, añadió.