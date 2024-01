Zendaya prevé una tercera parte de 'Dune' y asegura que regresaría a la cinta

Aunque no se ha confirmado una tercera parte para la película "Dune", sobre todo porque no se saben los resultados que tendrá la segunda entrega que se estrena este 2024, la actriz Zendaya ya prevé que la posibilidad de regresar para una tercera entrega de la franquicia cinematográfica dirigida por Denis Villeneuve.

"¿Que si me gustaría hacer otra película de Dune? Por supuesto. Siempre que Denis me llame va a ser un 'sí' por mi parte", reconocía la actriz en una entrevista con Fandango, "estoy muy emocionada por ver qué va a ocurrir a continuación porque empecé a leer El mesías de Dune cuando estábamos rodando la primera película y me quedé alucinada".

Dune, estrenada en 2021, no solo fue un éxito de taquilla, recaudando más de $402 millones a nivel mundial, sino que también cosechó reconocimiento crítico al llevarse seis premios Oscar, incluyendo Mejor Logro en Edición de Cine y Mejor Partitura Original.

Aunque Villeneuve no ha confirmado oficialmente una tercera entrega, en declaraciones a la revista Empire el año pasado expresó su interés en crear una trilogía basada en Dune Messiah, la segunda obra de la serie Dune de Frank Herbert. “Si tengo éxito en hacer una trilogía, sería el sueño”, afirmó el director en ese momento. “Diré que hay palabras en papel [para una tercera película]”.