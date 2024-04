¿Qué tan sexy puede ser un torneo clasificatorio de tenis en New Rochelle, Nueva York? Cuando el drama en la cancha involucra a Zendaya, Josh O’Connor y Mike Faist, la respuesta resulta ser de campeonato en “Challengers” (“Desafiantes”) de Luca Guadagnino.

La película, dirigida por Guadagnino a partir de un guion del dramaturgo Justin Kuritzkes, podría tener la apariencia de un filme deportivo. Gran parte de la acción ocurre entre las líneas de base. Hay puntos de quiebre y saques. Pero lo que se está lanzando de volea no es solo una pelotita amarilla.

“La pelota es la fuerza efímera e invisible del deseo”, dice Guadagnino, director de “Call Me By Your Name” (“Llámame por tu nombre”) y “Bones and All” (“Hasta los huesos”). “Quería mostrar el deseo de ir y venir”.

El resultado, por una puntuación de aproximadamente seis amores, es el triángulo amoroso del año. “Challengers”, que Amazon MGM Studios estrena en cines el viernes, toma el melodrama del trío y le da un giro emocionante y bi-curioso. Eso se debe especialmente a la química multilateral entre Zendaya, O’Connor y Faist, todos actores de entre 20 y 30 años, muy capaces de arder cuando se les pide.

Es una declaración en la pantalla grande, especialmente para Zendaya, quien también es productora de la película. Ella interpreta a Tashi, la esposa y entrenadora de la superestrella del tenis Art interpretado por Faist, la revelación de “West Side Story” (“Amor sin barreras”). Tashi fue relegada a un segundo plano debido a una lesión en la rodilla que puso fin a su carrera, aunque hizo poco para minar su ambición. Cuando Art, cuya pasión por el tenis está desvaneciéndose, se enfrenta en New Rochelle a un viejo amigo, Patrick, interpretado por O’Connor, astro de la reciente “La Chimera” (“La quimera”) de Alice Rohrwacher, su complicado pasado es, deliciosamente, resucitado.

Zendaya se inclinó por el proyecto no porque le pareciera algo natural, sino porque no lo era.

“Porque sonaba como un desafío. Porque es muy diferente a mí”, dijo Zendaya en una entrevista junto a sus compañeros de reparto. “A veces, cuando tienes un poco de miedo de abordar algo así, piensas: ‘¡Oh!, tal vez debería hacerlo’. No quiero entrar en algo y decir: ‘Lo tengo. Esto va a ser fácil’”.

“Challengers” originalmente iba a inaugurar el Festival de Cine de Venecia del otoño pasado antes de que se pospusiera su estreno debido a la huelga de actores de Hollywood. Pero el retraso solo ha dado más tiempo para que crezcan las expectativas en torno a la película. Eso tiene mucho que ver con la atención que se presta a todo lo que hace Zendaya, pero también tiene que ver con la forma en que la película pone a tres jóvenes actores emocionantes en el foco, y no los suelta.

“Lo que es especial es que los tres pudimos protagonizar la película. Eso es genial”, dice O’Connor. “Una oportunidad de hacer algo así es muy rara”.

“A veces he sido parte de grandes conjuntos”, agrega Zendaya, quien coprotagonizó la reciente “Dune: Part Two” (“Duna: Parte dos”). “Pero somos solo nosotros tres. Nosotros somos el elenco. Si bien obviamente tenemos otros actores increíbles que contribuyen, esto es lo central aquí. El entrenamiento de tenis y el período de ensayo, éramos solo nosotros. Así que gracias a Dios que nos caemos bien”.

Guadagnino, conocido por su forma orgánica de trabajar, compara las semanas que él y los tres protagonistas pasaron juntos preparándose en Boston con “niños en la playa creando castillos de arena”. Aunque Faist tiene cierta habilidad, el resto no tenía remedio para el tenis. Guadagnino no había tocado una raqueta en su vida antes de pisar el set en “Challengers”. El famoso entrenador de tenis Brad Gilbert fue contratado para ayudar.

Pero “Challengers” no se trata realmente de tenis, es solo el escenario donde la atracción y la emoción en la película finalmente se derraman. Cuando se le señala a Guadagnino que las escenas de tenis son esencialmente las escenas de sexo de su película, responde: “Gracias”.

Faist, O’Connor y Zendaya se conectaron de diferentes maneras, no solo con la forma en que el deseo fluye y refluye, sino también con la forma en que los personajes hacen malabarismos con sus pasiones fluctuantes con sus carreras.

“Es esta navegación constante en lo que hacemos. Una vez que un proyecto termina, estás en una especie de limbo. Siempre estás tratando de encontrar esa cosa que despierta algo dentro de ti”, dice Faist. “Fue algo con lo que realmente resoné, esa idea de enamorarte y desenamorarte de tu oficio”.

Para Zendaya, la idea de que te arrebaten el oficio, como lo fue para Tashi, impulsó posiblemente su mejor actuación cinematográfica hasta el momento. “Challengers” es también la primera vez que es la protagonista de un filme.

“Estoy agradecida de haber elegido una carrera que puedo seguir haciendo todo el tiempo que quiera. Puedo tener 80 años y seguir haciendo películas si tengo la suerte de poder hacerlo o si eso es algo que todavía quiero hacer entonces”, dice Zendaya. “No puedo imaginar que te arrebaten esa idea de esa vida o cosa que te hace feliz o te da poder. Empatizo profundamente con eso”.

La productora Amy Pascal presentó por primera vez “Challengers” a Zendaya, un momento apropiado para cerrar el círculo considerando que Pascal eligió a Zendaya para su gran avance en la pantalla grande, “Spider-Man: Homecoming” (“Spider-Man: De regreso a casa”) de 2017. Sin embargo, “Challengers” señala un cambio hacia papeles más maduros en la pantalla para la joven de 27 años, quien desde una edad temprana como estrella de televisión de Disney tuvo la responsabilidad de la fama y mantener a su familia sobre sus hombros.

“Algo con lo que me enfrento personalmente es la idea de lo que debería querer, o lo que la gente quiere para mí”, dice Zendaya. “Empatizo con eso en Tashi, pero también en Art porque está jugando para dos personas. Ya no solo está jugando egoístamente para su propia alegría, está jugando para otra persona. A veces, nuestro trabajo también puede sentirse así. Jugamos para el beneficio de otras personas, lo que la gente quiere para nosotros, en lugar de lo que realmente te haría feliz”.

Para Zendaya, Faist y O’Connor, “Challengers” les permitió, cuando no estaban ocupados en la pantalla, luchar con sus propias ambiciones. O’Connor, quien interpretó al príncipe Carlos en “The Crown”, filmó “La Chimera”, interpretando a un personaje con el que se identificó más estrechamente, en medio de un papel muy diferente en “Challengers”.

“Es frontal, tiene demasiada confianza, todas estas cualidades que siempre he admirado y siempre quise y que nunca he podido tener. El simple hecho de jugarlo y estar en sus zapatos durante unos meses fue una bendición”, dice O’Connor. “A eso es a lo que me aferraré con Patrick. Me gusta mucho Patrick. Sé que es problemático, pero me gusta mucho. Lo encuentro divertidísimo y encantador y él se conoce a sí mismo. Y todas esas son cualidades que no necesariamente tengo, pero que admiro en él”.

Las conexiones y los desafíos que cada estrella trajo a “Challengers” se sumaron a un drama notablemente íntimo y una experiencia que podría cambiar su carrera. Incluso Guadagnino, que generalmente prefiere editar a rodar, encontró fascinante su tiempo en la cancha con Zendaya, O’Connor y Faist.

“Fue alegre y fue agradable y enérgico”, dice Guadagnino. “Era una buena compañía”.