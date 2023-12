Zac Efron y Lily James abordan la tragedia de los luchadores Von Erich

Zac Efron no se dio cuenta de cuánto necesitaba un abrazo.

Se había transformado en una masa de músculos y emociones reprimidas para interpretar al luchador profesional Kevin Von Erich en la nueva película "The Iron Claw". Fue un papel agotador y diferente a todo lo que había hecho antes, tanto física como psicológicamente. A menudo se encontraba con verdaderos moretones al recrear peleas en el ring. El tiempo de inactividad entre disparos también se dedicaba normalmente a levantar objetos.

Pero no se había dado cuenta de cuánto le estaba afectando hasta que él y Lily James se sentaron a filmar la primera cita entre su personaje y la mujer que se casaría con él. Pam le dice a Kevin que tiene el síndrome del hermano mayor. Kevin le dice que en realidad no es el mayor: ese hermano murió en un accidente cuando él tenía 6 años y Kevin tenía 5. Él dice que está bien, pero Pam se levanta de su asiento, camina alrededor de la mesa y abraza a Kevin, quien Parece derretirse en la calidez de un amor que no es condicional.

“Ese abrazo me pareció muy necesario”, dijo Efron a The Associated Press en una entrevista conjunta con James. "Era la primera vez que abrazaba a alguien en meses sin que fuera un golpe falso, o que alguien intentara someterme o hacerme hacer tapping".

Si sabes algo sobre los Von Erich, a veces denominados los Kennedy de la lucha libre, sabrás que la trágica muerte del hermano mayor no es la última que soportarían. De hecho, el relato completamente verídico de lo que sucedería fue demasiado para que incluso la película lo soportara: cuando Kevin tenía 35 años, habría perdido a sus cuatro hermanos restantes, tres de ellos por suicidio. Para “The Iron Claw”, que se estrena el viernes en los cines, el guionista y director Sean Durkin tomó la decisión de eliminar por completo al más joven, Chris.

“The Iron Claw” todavía trata principalmente sobre la relación entre los hermanos David (Harris Dickinson), Kerry (Jeremy Allen White) y Mike (Stanley Simons) y su padre Fritz (Holt McCallany), un luchador que soñaba con la grandeza para sí mismo y su familia a cualquier precio. Kevin le dijo a Durkin que solo quería que el público supiera cuánto se amaban los hermanos.

Como fanático de la lucha libre de toda la vida que creció siguiendo a los Von Erich, quienes presidieron la escena de la lucha libre de Texas en las décadas de 1970 y 1980, Durkin estaba fascinado por las ideas de la masculinidad, el trauma y el dolor estadounidenses, así como por la relación de Kevin con Pam que de alguna manera sobrevivió a través de todo.

Aunque Kevin había hablado mucho sobre su vida después de las muertes, no había mucha Pam “por ahí”, descubrió Durkin. Pero en lugar de ser un obstáculo, me brindó la oportunidad de ser creativo y hacerlo personal. Ya había decidido que quería escribir y descubrir la historia antes de entrar en contacto con sus sujetos de la vida real.

James se unió al proyecto un poco más tarde que los demás. Efron recordó un “salto colectivo de alegría” al enterarse de que ella había dicho que sí. Aunque no se conocían de antemano, rápidamente establecieron un ritmo natural que resultaría mágico ante y fuera de la cámara.

"Es muy agradable conocer a alguien en el trabajo y hacer clic al instante", dijo James. "Zac me hizo sentir muy bienvenido y como en casa en nuestras escenas, que son tan especiales y sencillas".

Parte de eso lo atribuyen a la preferencia de Durkin por filmar tomas largas e ininterrumpidas que los ayudaron a salir de sus propios pensamientos. Después de cinco minutos, dijo Efron, simplemente te olvidas de que la cámara está ahí. Pero Durkin cree que algo aún más especial sucedió cuando estaban solo ellos.

"En el momento en que comenzamos a filmar, fue como si todo se desvaneciera y ellos estuvieran totalmente presentes el uno con el otro y respondieran plenamente", dijo Durkin. "Fue realmente divertido de ver".

No es sólo que estés viendo a dos personas enamorarse. Pam le muestra a Kevin una forma de vida diferente y un tipo de amor diferente al que él había conocido, lo que se vuelve aún más esencial a medida que todo lo que creía saber sobre la vida se desmorona a su alrededor.

“Ella es una susurradora de caballos. Estaba realmente intrigado por esta mujer que tiene tanta inteligencia emocional y franqueza. No tiene miedo de ser frágil”. dijo James. “Cuando Pam simplemente va y lo abraza, tienes la sensación de que él nunca experimenta ese tipo de intimidad física y gentil. Fue realmente conmovedor ese momento porque ella sabía lo que él necesitaba”.

El abrazo es un momento catártico para Kevin, a quien le han enseñado a contener sus emociones en la vida real.

"Fue la primera vez que realmente no se trataba de ganar o perder y, para Kevin, de ser él mismo y encontrar significado fuera del gimnasio, el ring y el mundo de su familia", dijo Efron.

Pero Efron no esperaba sentirlo también.

"Fue abrumador de la mejor manera posible", dijo. “Casi no sabía cómo afrontarlo. Se sintió muy cercano al personaje”.

La actuación comprometida de Efron le ha valido algunos de los mayores elogios de su carrera. Y el hecho de que no hubiera hecho nada parecido antes es parte de la razón por la que Durkin lo quería.

“Él tenía experiencia atlética, experiencia en danza y físico, y esos son excelentes pilares para ser un luchador. Y tiene una clara hambre de hacer un trabajo duro”, dijo Durkin. “Pero lo mejor fue conocerlo y ver lo amable y dulce que es como persona. Es un papel bastante silencioso en muchos sentidos y tener ese núcleo fue crucial”.

Mientras filmaba, dijo: “Muchas de las instrucciones que le di a Zac fueron 'no llores todavía'. Incluso en momentos en los que es imposible, simplemente aguanta y sigue aguantando”.

Para Efron, la exploración hizo eco de las emociones reprimidas. Pasar tiempo con Kevin sólo ha ayudado a reforzar su importancia.

"Creo que muchos hombres enfrentan esto", dijo Efron. “Las emociones reprimidas nunca conducen a cosas buenas. Es algo en lo que definitivamente he tenido que trabajar a lo largo de mi carrera y de mi vida. Que esta película tratara sobre eso fue intrigante para mí. Se sintió personal”.

Pero no todo fueron lágrimas y moretones. También tenían algunas escenas realmente divertidas que esperar, incluido el baile en línea en la boda de Kevin y Pam.

"Es simplemente la cosa más genial que he hecho jamás ante la cámara", dijo James.

“Sacudiste esa escena”, respondió Efron. “Por cierto, no sabía que habías ensayado. Pensé que conocías ese baile. Me quedé impresionado, pensé, ¿qué está pasando? ¿Cómo sabes esto? ¿No eres británico?

Para ambos, la película fue un “verdadero viaje” lleno de energía creativa y libertad.

"Definitivamente reavivó algo dentro de mí", dijo Efron. “Estoy más enamorado que nunca de este proceso. Realmente lo necesitaba. Realmente lo hice."