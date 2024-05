Yuri podría cancelar gira con Cristian Castro por reconciliación con su ex

El regreso de Cristian Castro en su relación amorosa con la empresaria argentina Mariela Sánchez parece no haber hecho mucha gracia en la cantante jarocha Yuridia, luego de que la famosa causó revuelo al advertir que la gira en la que estarían colaborando ambos cantantes podría cancelarse.

Y es que Yuri, en una entrevista para" Ventaneando", expresó su preocupación sobre la reconcilación del intérprete de "Azul", y señaló cómo la presencia sentimental de Mariela Sánchez podría afectar la dinámica de las presentaciones.

“Yo no lo creía, me lo mandó una fan y me dice ‘mana, prepárate’, y yo dije, ‘voy a ver qué dice’ y ya regresó, ay Cristian no tienes llenadera”, dijo Yuri, quien ha declarado que la argentina incluso quería opinar sobre el concierto de su entonces novio.

La relación entre Cristian y Mariela, la cual concluyó de manera abrupta tres meses atrás, tras lo cual Castro estuvo vinculado sentimentalmente con al menos otras dos mujeres, ha retomado su curso.

Ambos han compartido mensajes en redes sociales aludiendo a la renovada pasión y los difíciles días de separación. Cristian Castro manifestó su entusiasmo por no perder de nuevo a Sánchez, mientras que ella ha comentado sobre los retos enfrentados y la felicidad de reanudar su romance.

La opinión de Yuri sobre Mariela Sánchez también ha sido un tópico de interés, describiéndola como una “mujer fuerte, controladora”, en contraste con otras parejas de Castro que, según ella, han sido más relajadas y menos intervencionistas en cuanto al espectáculo.