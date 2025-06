Young Thug regresa a los escenarios tras salir de la cárcel

Foto: Associated Press

Illinois.- El rapero de Atlanta, Young Thug, ha regresado a los escenarios por primera vez desde que fue liberado a finales del año pasado. Fue acusado formalmente de pandillas y crimen organizado en uno de los casos más sonados de la historia reciente.

El domingo, Young Thug se lanzó a su muy esperado set principal en Summer Smash, en Bridgeview, Illinois, marcando su primer concierto público desde marzo de 2022.

Los raperos Travis Scott, Ken Carson y TI se unieron a él en el escenario del festival.

El 9 de mayo de 2022, el rapero fue imputado y arrestado. En agosto de ese mismo año, se le imputaron más cargos en una acusación posterior. La segunda acusación acusó a Young Thug y a otras 27 personas de conspirar para violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado de Georgia (RICO). El rapero también fue acusado de participar en actividades delictivas de pandillas callejeras, así como de posesión de drogas y armas.

En octubre de 2024, se declaró culpable de cargos de pandillas, drogas y armas y fue liberado de la cárcel, aunque podría volver a ser puesto tras las rejas si viola los términos de su sentencia.

Young Thug, cuyo nombre real es Jeffery Lamar Williams, es conocido por su estilo excéntrico, su rap mumble y su voz aguda y estridente. Saltó a la fama con éxitos como "Stoner" y "Best Friend". También coescribió el éxito "This is America" ​​con Childish Gambino, haciendo historia al convertirse en la primera canción de hip-hop en ganar el Grammy a la canción del año en 2019.

La actuación del domingo en Summer Smash fue solo el comienzo del regreso de Young Thug a los escenarios: estará en el cartel del festival belga Les Ardentes y del Openair Frauenfeld de Suiza, ambos programados para el próximo mes. También está programado para la ComplexCon de Las Vegas en octubre.