Young Miko demuestra el cambio en el trap latino con nominación al Grammy

Foto: Associated Press

Nueva York.- ¿Quiénes son los principales músicos de reguetón en el mundo? ¿O a lo largo de la historia? ¿Se te ocurre Bad Bunny? ¿Daddy Yankee? ¿Qué tal Wisin & Yandel, Rauw Alejandro, Farruko y J Balvin?

Durante años, parece que la música urbana latina ha sido definida únicamente por sus astros masculinos. Pero ese no es el caso, y ciertamente no en la historia reciente.

El álbum “Mañana será bonito” de Karol G es innegable — el cuarto álbum más escuchado en Spotify, a nivel global, en 2024 aunque fue lanzado en 2023 — y un grupo de nuevos talentos de Puerto Rico, como Villano Antillano, RaiNao y Young Miko, demuestran que la marea está cambiando — y la música que una vez se asoció con un cierto tipo de machismo está recibiendo un cambio de imagen.

Desde que lanzó su EP de 2022 “Trap Kitty”, que llevó a su primer álbum completo “Att”, Young Miko ha destacado. No solo por sus flow de trap bravucón que buscan empoderar a la comunidad LGBT+ — aunque eso ciertamente es un factor — sino también por sus éxitos super virales, como “RiRi” y “offline”, con Feid.

El mes pasado, “Att” le valió a Young Miko su primera nominación al Grammy en la categoría de mejor álbum de música urbana, tradicionalmente un club de chicos. Ella es la única mujer nominada en la categoría este año. Los premios Grammy se celebrarán el 2 de febrero de 2025.

Entonces, ¿cómo reaccionó ella a la noticia del Grammy?

“Definitivamente fue inesperado. Siempre ha sido un sueño”, recientemente le dijo a The Associated Press en el Variety Music Hitmakers Brunch, agregando que no es solo su sueño, sino el sueño de todo su equipo. “Así que, en el momento en que recibimos esa noticia, fue un momento tan emocionante. Estábamos todos juntos y sólo queremos poder disfrutarlo. Y estamos simplemente felices de ser considerados. Así que sí, es increíble”.

A principios de este año, Karol G se convirtió en la primera mujer en ganar un Grammy por el mejor álbum de música urbana.

“Como mujer, tengo que decir, por mi experiencia, fue difícil... ser una chica en esta industria, en la música que hago, música urbana”, le dijo Karol G a AP tras bambalinas en los Grammy de 2024 después de llevarse el trofeo en febrero. “Sé que represento a muchas chicas, no sólo en la música, a muchas mujeres en el mundo que están luchando por representarse a sí mismas”.

Young Miko dice que la industria está cambiando, “definitivamente”, dice ella.

“Creo que todo sucede por una razón y la evolución es parte de absolutamente todo, así que simplemente dejaré eso ahí”.