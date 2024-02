Yolanda Andrade habla de los maltratos de Cristian a Verónica Castro

Luego de que se revelara la ruptura de Cristian Castro y Mariela Sánchez, surgieron rumores de infidelidad y maltrato por parte del cantante como el motivo.

Yolanda Andrade fue cuestionada al respecto ante la amistad que sostuvo con la famosa familia, por lo que recordó los episodios de violencia del también actor con su madre, Verónica Castro, a quien, incluso, tuvo que llevar en una ocasión al hospital.

“¿Qué puedes esperar de una persona que le pegó a su mamá? Que la agarró a patadas, que yo la llevé al hospital. Que canté muy bonito, mis respetos, que padre, ¿pero qué esperas? Y a Gaby Bo que la dejó en Disneylandia ahí sola, a la violinista (…) Es pecado, un ser humano normal cómo le va a pegar a su mamá, no sé, eso me parece muy fuerte. Yo no estaba presente, pero yo la llevé al hospital”, dijo la conductora.

¿Cristian Castro golpeaba a su mamá?

Esta no es la primera vez que Yolanda Andrade habla de los supuestos maltratos de Castro a su mamá, pues en 2020 recordó que durante el supuesto romance que tuvo con la también actriz fue testigo de estos episodios de violencia por los que tuvo que llevarla a un hospital.

“La ahorcó y la pateó en la escalera, estaba muy mal. Los golpes que le dio a su mamá no fueron por mi culpa y no fue porque se enteró de la relación”, dijo Andrade en aquel momento al detallar que en una de las ocasiones en las que supuestamente el intérprete de “Azul” agredió a Verónica Castro fue porque la actriz intentó detener una pelea entre él y su abuela, todo mientras Valeria Liberman estaba embarazada.