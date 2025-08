'Yo te respeto'; Ninel encara a Olivia y reclama agresiones en 'LCDLF'

Ciudad Juárez.– Anoche, como ha ocurrido con cada temporada, se llevó a cabo la cena especial que se prepara para cada uno de los nominados de "La Casa de los Famosos México", donde Ninel, Olivia, Adrián y Elaine tuvieron su momento para disfrutar de los alimentos, pero también para intercambiar experiencias y puntos de vista sobre lo que han estado viviendo en esta primera semana.

Uno de los momentos que más ha llamado la atención ocurrió entre Ninel y Olivia, y es que hay que recordar que Olivia a estado alterada desde las nominaciones del miércoles, al enterarse que está dentro de los candidatos a salir el próximo domingo, y sobre todo, porque ha sentido que el apoyo de su fandom no ha sido tan fuerte como ella lo esperaba.

Esta situación de Olivia y sus "ataques" a sus compañeros hizo que Ninel no dudara en enfrentar a Olivia Collins durante la cena especial de nominados, quien le cuestionó si tenía algo en contra de ella luego de varios comentarios que ha sentido de manera agresiva.

"Yo sí tengo los pantalones para decir las cosas como son. A lo mejor Priscila, que es muy jovencita, no quiere tener problemas, no te quiere enfrentar. Lo del pimiento de ayer, fue una diferencia (…) yo te digo las cosas como son de frente. No tengo nada en contra tuya. No me gustaron algunos comentarios ni como los dijiste. Mis respetos para ti como siempre y toda mi admiración”, comentó la cantante.

Ante la confrontación, Olivia Collins optó por mantener la calma y pidió que los comentarios se hagan directamente en el momento, para evitar malentendidos.

“Te pido de favor que si tienes algún comentario lo comentes en el momento para que no se vaya haciendo la bola grande. No tengo nada contra ustedes. Si estamos haciendo como una familia en esta casa, vamos a decirnos las cosas en el momento”. El intercambio de palabras no terminó ahí. Olivia insistió en que ha percibido un distanciamiento por parte de Conde:

“Yo siento que si yo me acerco a ti y tú no sigues, o sea he sentido eso y lo tienes que reconocerlo, sería padre”.

Este enfrentamiento ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde los seguidores del reality ya han tomado bandos. La polémica entre Ninel Conde y Olivia Collins se suma a otros momentos de tensión que han marcado esta temporada de La Casa de los Famosos México.