Yo no vine a quedar bien: Así fue el tercer posicionamiento en LCDLF

La tercera gala de posicionamiento en La Casa de los Famosos México 2025 dejó al descubierto las tensiones acumuladas entre los participantes, con Alexis Ayala y Facundo como los más señalados por sus compañeros.

Momentos clave del posicionamiento:

Mariana Botas se colocó detrás de Alexis Ayala, acusándolo de incomodarla. Él respondió: “Yo no vine a quedar bien y tú tampoco”.

Aarón Mercury se posicionó detrás de Facundo, criticando su actitud altiva: “Miras hacia abajo a los demás”.

Shiky eligió a Alexis Ayala como rival fuerte: “Quiero que te vayas del reality”.

Dalilah Polanco también se colocó detrás de Ayala: “Me quedo con el ser humano, que el villano se vaya a hacer novelas”.

Abelito se posicionó detrás de Facundo con respeto: “Eres un rival muy fuerte al cual admiro”. Facundo respondió: “Tienes cortos los pantalones pero muy largos los cojones”.

Por su parte, Priscila se posicionó ante Alexis Ayala: “No vienes a quedar bien (...) te siento como un personaje, no como el Alexis que creer que eres”.

Otro posicionamiento contra Alexis Ayala fue en voz de posicionamiento más contra Alexis Ayala: “Te respeto mucho (...), me da pena que uses tu inteligencia emocional para molestar a los demás”, le expresa: “Te respeto mucho (...), me da pena que uses tu inteligencia emocional para molestar a los demás”, le expresa.

Aldo De Nigris se posiciona ante Facundo: Lo acusa de comentarios pasivo-agresivos y de lanzar comentarios contra el Cuarto ‘Noche’. El comediante niega “esconder la mano” tras lanzar pierdas. “No lo esperaba de un amigo”, le responde.

La dinámica, que obliga a cada habitante a colocarse detrás del compañero que desea fuera del reality, evidenció las estrategias, alianzas y rivalidades que podrían definir las próximas eliminaciones.

Según encuestas previas, Alexis Ayala figura como uno de los candidatos más mencionados para abandonar la casa, aunque el resultado final dependerá del voto del público.