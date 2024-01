Yeri Mua denuncia fotos íntimas creadas con IA

Yeri Mua ha sido víctima de violación a su intimidad, esto luego de que un usuario de Internet tomará una fotografía suya y la desnudara con ayuda de la inteligencia artificial para después filtrarla.

Fue a través de su perfil oficial de X donde la influencer reveló que un grupo de fanáticos editaron su foto con ayuda de la IA para hacerla parecer desnuda. ¿La razón? Ella hizo un comentario sobre el K-Pop que no fue de su agrado y los fans “se vengaron” de esta manera.

“¿Cómo que ahora traen las fans de K-Pop fotos mías desnudas editadas con inteligencia artificial? Me siento muy expuesta físicamente, ni los hombres me hacen eso ¿qué les pasa?”, escribió la también cantante. Cabe destacar que esta no es la primera vez que es víctima de filtraciones, pues anteriormente divulgaron su contenido de OF sin su autorización.

Esta situación no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes pronto dieron con el responsable de editar y filtrar el contenido editado que muestra a la influencer desnuda. Acto seguido, ellos pidieron reportar al usuario y le piden a Yeri que se apoye en la Ley Olimpia para tomar medidas legales en su contra.