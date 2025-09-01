Yeri Mua denuncia amenazas de muerte y señala a este famoso streamer

Ciudad Juárez.– La influencer jarocha Yeri Mua preocupó a muchos de sus seguidores después de que en un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México dio a conocer que recibió amenazas de muerte de parte del famoso streamer Lonche y que la situación escaló al punto que denunciará el hecho a las autoridades.

La artista también hizo pública la situación a través de mensajes, videos y capturas compartidas a través de sus redes sociales, mostró textos intimidatorios, así como publicaciones de usuarios encapuchados y armados, quienes la amedrentan en caso de que se presente a un show que tiene programado para el 14 de septiembre en Tijuana.

Según narró ella misma ante medios de comunicación que la cuestionaron tras llegar al aeropuerto, no solo las amenazas se dirigieron a ella, sino también a miembros de su familia, como su hermano menor, y hubo intentos de ubicar su domicilio en Veracruz.

La situación escaló cuando comenzó a circular un video donde un hombre encapuchado profiere amenazas explícitas y exhibe una espada. En el mensaje se le advierte que “no siga insultando a la F.E.S”, y amenaza con dañar tanto a ella como a personas cercanas.

“Síguete pasando de verg* insultando a la F.E.S, diciéndonos niños de 13 años. Ponte bien, verg*, mija. No nos digas niños cagados porque te voy a cargar la verg*. Nosotros somos la F.E.S. a la verg* y él un chaparrato. Ya no se anden trayendo pistolas. Yo no te voy a disparar, mija. A mí me gusta ver sufrir a la gente. Mira, na más te voy a dar una probadita. Mira. Con este, mija. Con este…”En ese momento, el individuo desenfunda una espada y agrega “en el mero cuello, a la verg*. Hasta tus pinches perr*s te voy a matar, maldita perr*”.

A su arribo al aeropuerto, Yeri Mua conversó con reporteros sobre la situación y confirmó que su equipo legal ya lo está viendo y se interpondrá una denuncia y considera solicitar una orden de restricción.

Subrayó que tanto Lonche como otros creadores de contenido, incluido Willito, no han buscado contactarla ni han condenado las amenazas. La artista también mencionó que en transmisiones en vivo de Lonche, Willito y Westcol se continuaba alentando a la comunidad a realizar hostigamientos y manifestaciones de odio en su contra.