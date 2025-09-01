Yandel Sinfónico: El ritmo urbano se vestirá de gala en la Ciudad de México

Ciudad de México.- El ícono puertorriqueño del reguetón, Yandel, llevará su innovador concepto “Sinfónico” a la Ciudad de México, un espectáculo que combina la energía vibrante del género urbano con la majestuosidad de una orquesta sinfónica.

Será el 31 de enero del 2026 cuando Yandel se presente en el Auditorio Nacional. La preventa Banamex será el 2 de septiembre. La venta general de boletos se realizará un día después.

El proyecto “Yandel Sinfónico” tuvo su origen en octubre de 2024, cuando el artista se presentó junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Internacional de Florida (FIU) en Miami, reinterpretando sus éxitos en un formato clásico. El éxito de aquel concierto inspiró el lanzamiento de su álbum en vivo Sinfónico (En Vivo), que incluye 29 de sus temas más emblemáticos, como “Encantadora”, “Nunca Me Olvides” y “Noche de Entierro”, arreglados para orquesta sinfónica sin perder la esencia del reggaetón.

Yandel, conocido por su trayectoria como parte del dúo Wisin & Yandel y por su exitosa carrera en solitario, ha destacado por su capacidad de innovar dentro del género urbano. En esta ocasión, el cantante busca romper barreras al fusionar el ritmo contagioso del reggaetón con la profundidad emocional de la música sinfónica.