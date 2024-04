Yahir habla de su supuesto romance con Carlos Rivera

Hace algunos días comenzó a viralizarse en redes sociales un rumor a cerca de una supuesta relación amorosa entre los cantantes Yahir y Carlos Rivera.

Pero al parecer Yahir no tenía la menor idea que se estuviera circulando esa información y así respondió.

Reporteros le cuestionaron qué opinaba sobre el tema. Yahir no pudo evitar asombrarse sin embargo respondió tranquilo pero luego le dijo una fuerte palabra a quienes están inventando ese tipo de chismes.

“Hace muchos años no veo a Carlos, siempre cuando le porras desde acá, ya sabe lo admiro, lo quiero mucho y me encanta lo que está haciendo, cómo ha llevado su carrera, hace mucho tiempo que no lo veo, que no hablo con él. A mí me vale ma%+$ que digan lo que quieran”, dijo.

Con lo antes dicho, Yahir deja claro que entre él y el intérprete de “Te esperaba” no hay más que una profunda admiración.