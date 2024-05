Yahir busca reconciliarse con su hijo Tristán y no pierde la esperanza

Yahir y su hijo Tristán tienen una de las relaciones familiares más complicadas en el mundo del espectáculo en México, luego de que el joven ha tenido fuertes problemas de adicciones a las drogas, así como recaídas, a pesar de los múltiples intentos del exacadémico por lograr que el joven recupera su vida fuera de ese mundo de adicciones.

A pesar de los esfuerzos, el distanciamiento entre ambos ha sido cada vez mayor, razón por la cual Yahir ha recibido muchas críticas en el medio, sin embargo, el famoso ha dicho en muchas entrevistas que su insistencia por lograr la rahabilitación ha sido constante.

Desafortunadamente, Tristán no logró comprometerse completamente con su recuperación y decidió abandonar el centro de rehabilitación al que había sido ingresado por su padre.

Después de varios intentos por ayudar a su hijo, Yahir decidió tomar distancia y permitir que Tristán enfrentara sus propias experiencias, situación por la que ha sido duramente criticado

Esta decisión ha sido objeto de crítica por parte de algunos, pero Yahir pide comprensión, señalando que solo él y su hijo conocen la verdadera naturaleza de su relación y el amor que todavía los une.

"La gente cree que sabe y opina, y todo el rollo, pero no sabe realmente la relación porque antes no había Instagram, no ventilabas tu vida, del cómo vivías con tu chamaco, ahora todo mundo quiera que subas todo", dijo el cantante.