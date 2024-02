'Ya tiene trabajo'; Sergio Mayer debuta como conductor en Azteca

A pesar de que en varias ocasiones Sergio Mayer negó estar vetado de Televisa, ahora parece demostrarse lo contrario después de que el ex Garibaldi debutó en la televisora competencia, Azteca, como conductor de la sección de espectáculos en el matutino "Venga la Alegría", por lo que estará colaborando con Flor Rubio.

La permanencia del actor en "Venga la alegría" es incierta ya que, en este momento, está supliendo a Ricardo Casares por sus problemas de salud.

Mientras que Carlos Quirarte ocupó su puesto el lunes, este martes fue Mayer quien fungió como comentarista de espectáculos.

De hecho, durante su aparición, Flor le preguntó sobre el supuesto episodio amoroso que compartió con Yuri, a propósito de una noticia que presentaron en la que estaba involucrada la jarocha, y aunque Mayer le pidió a la periodista que no ahondara en el tema, tuvo que aceptar la fiabilidad de la información.

"No toquemos el tema, vamos a seguir dando notas", respondió rápidamente.

Y es que luego de la ola de declaraciones entre Poncho y Sergio, donde hablaron uno del otro después de que de Nigris aseguró que Mayer estaba vetado de la televisora, el ex diputado se encargó en varias ocasiones de negar todo y asegurar que ellos sabían que estará en Azteca: "Para nada, yo con mucho gusto voy a donde me abran las puertas, donde me inviten, hoy estoy sentado aquí con ustedes, les agradezco el espacio, pero mi casa siempre ha sido Televisa, llevo muchos años en Televisa, es donde nací, ellos saben que yo venía para acá", señaló.