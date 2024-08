'Ya solo seremos dos'; Wendy y Nicola revelan que correrán a Agustín

Ciudad Juárez.– El desempeño que ha tenido Agustín Fernández dentro de "La Casa de los Famosos México" no ha tenido contento no solo a sus seguidores, sino también a sus compañeros de cuarto o roomies, Nicola y Wendy, después de que durante su colaboración en el programa "Hoy" dieron a conocer que cuando salga del reality ya no seguirán compartiendo casa.

Todo comenzó cuando Andrea Legarreta cuestionó a Wendy sobre sus planes a futuro con sus roomies, Nicola Porcella y Agustín Fernández: "¿Quieren seguir siendo tres roomies o dos?", dijo Andrea en tono serio.

“Nicola me dijo que ya no, que nada más seamos dos”, respondió la influencer "Perdida", lo que de inmediato generó risas o sorpresa también en el actor peruano.

Cabe recordar que Wendy Guevara, Nicola Porcella y Agustín Fernández comparten casa en la Ciudad de México desde hace aproximadamente un año.