Ya no se venderá en festivales la pulsera cashless: Profeco

Ciudad de México.- César Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor, informó que en festivales y eventos musicales ya no se venderá la denominada pulsera “cashless”.

En la conferencia de prensa matutina, señaló que “no deben cobrarte para ejercer su derecho al consumo”.

“Revisamos que el banco que le da la marca este sistema en festivales y eventos solo actúa como patrocinador por lo que llamamos de inmediato a Ocesa, llegamos al acuerdo que en los eventos y festivales en los que ellos operan Gran premio de la Ciudad de México, Nascar, los festivales y EDC, Tecate Emblema, Arre, Corona Capital y Flow Fest ya no venderán el dispositivo cashless ya no cobran comisión por precarga y ya no cobraran comisión por retorno de dinero”, recalcó.

El titular de Profeco dijo que en las recomendaciones de la semana está que los consumidores se informen sobre las marcas de gasolina regular que se vuelan la barda, si hay proveedores que tienen precios justos.

Canasta básica en supermercados

Llama a conocer las cadenas de supermercados que sí cumplen con el acuerdo de ofrecer una canasta básica en menos de 910 pesos.

“Consulta el estudio de calidad de licuadoras de inmersión en la revista del consumidor de febrero, puedes ahorrar mucho elige informado . Recuerden los festivales y eventos no deben cobrarte para ejercer su derecho al consumo”, afirmó.

Detalló que como parte del operativo “No cargues aquí”, se colocaron mantas en las gasolineras en Amozoc, Puebla; Concepción del Oro, Zacatecas;, Cadereyta Jiménez, Nuevo León, y El Indio Nayarit.