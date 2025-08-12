Ya hay fecha para el Tecate Supremo

Ciudad Juárez.- Tecate Supremo reveló la fecha de su realización este año: el sábado 15 de noviembre.

A través de una publicación en redes sociales, el festival musical compartió que la cuenta regresiva empezó.

Ayer se dio a conocer la fusión del Tecate Supremo y Tecate Península "para ofrecer al público lo mejor de la música de los dos festivales de la frontera norte en una experiencia increíble".

Este año se efectuará el evento en esta frontera chihuahuense. El próximo año será en Tijuana.