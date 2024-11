Ya casi es hora de Spotify Wrapped; ¿Cuándo puedes esperar tu resumen de 2024?

Nueva York.- Ya casi llega esa época del año: Spotify se prepara para lanzar su Wrapped anual, resúmenes personalizados de los hábitos de escucha de los usuarios y del año en audio.

Spotify ha estado brindando a sus oyentes desgloses de sus datos desde 2016. Y cada año, se ha convertido en una producción más grande y una sensación en Internet. Spotify dijo que su Wrapped de 2023 fue el "más grande jamás creado", en términos de alcance de audiencia y el tipo de datos que proporcionó.

Entonces, ¿qué nos deparará el 2024? A continuación, te contamos qué debes saber antes del Spotify Wrapped de este año.

¿Qué es exactamente Spotify Wrapped?

Se trata de la descripción general anual del servicio de streaming sobre las tendencias de escucha individuales, así como las tendencias en todo el mundo. Los usuarios conocen a sus artistas, canciones, géneros, álbumes y podcasts favoritos, todo en una presentación interactiva.

La campaña se ha convertido en una sensación en las redes sociales, ya que la gente comparte y compara sus datos de Wrapped con sus amigos y seguidores en línea.

Las iteraciones anteriores han proporcionado a los usuarios todo tipo de desgloses y datos, incluso si se encuentran entre los mejores oyentes de un artista, así como una lista de reproducción personalizada de sus 100 mejores canciones de ese año para guardar, compartir y escuchar cuando se sientan nostálgicos.

Spotify también crea una serie de listas de reproducción que reflejan las tendencias de escucha nacionales y mundiales, con los artistas y las canciones más reproducidas. En 2023, Taylor Swift fue la artista más reproducida de Spotify , desbancando a Bad Bunny, que había ostentado el título durante tres años consecutivos.

Cada año trae algo nuevo. En 2019, Wrapped incluyó un resumen de las tendencias de streaming de los usuarios durante toda la década. El año pasado, Spotify vinculó a los oyentes con una ciudad sonora en función de sus afinidades artísticas y de cómo se alineaba con las de otras partes del mundo.

¿Cuando es la fecha de lanzamiento prevista?

Hasta el momento, la plataforma de streaming ha mantenido la muy esperada fecha de lanzamiento de Wrapped en… eh, secreto.

En años anteriores, se lanzó después del Día de Acción de Gracias, entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre.

Cada año, los rumores en las redes sociales tienden a aumentar en torno a cuándo Spotify deja de recopilar datos para preparar sus resultados Wrapped, y este año no fue una excepción. Spotify rápidamente desmintió esas presunciones, asegurando en las redes sociales que "Spotify Wrapped no deja de contar el 31 de octubre".

Un representante de Spotify no respondió a una solicitud de comentarios sobre cuándo la empresa dejará de rastrear datos de Wrapped.

¿Dónde puedo encontrar mi Spotify Wrapped?

Cuando se lance Wrapped, la cuenta de Spotify de cada usuario le solicitará que vea su resumen de datos interactivo. Se puede acceder a él a través de la aplicación Spotify para teléfonos inteligentes o iniciando sesión en el sitio web de Spotify . Wrapped está disponible para usuarios con y sin suscripciones Premium.

¿Qué más puedo aprender con mis datos de Spotify?

Hay un puñado de sitios de terceros a los que puedes conectar tu cuenta de Spotify que analizarán tus datos de Wrapped.

How Bad is Your Spotify es un robot de inteligencia artificial que juzga tus gustos musicales. Receiptify te muestra tus canciones favoritas en un gráfico que puedes compartir y que parece, sí, un recibo. Instafest te ofrece tu propia programación personal al estilo de un festival de música basada en tus artistas favoritos. How NPRCore Are You evalúa qué tan similares son tus gustos musicales a los de NPR Music.

¿Qué pasa si no tengo Spotify?

Otras importantes plataformas de streaming como Apple Music y YouTube Music han desarrollado sus propias versiones de Wrapped en los últimos años.

Replay de Apple Music no solo ofrece a sus suscriptores un resumen de fin de año de sus hábitos de escucha, sino también resúmenes mensuales, una función que ayuda a diferenciarse del resumen único de Spotify, que se publica a fines de año calendario.

Mientras tanto, YouTube Music tiene un lanzamiento de fin de año similar para sus oyentes, así como lanzamientos estacionales periódicos a lo largo del año. Lanzó su resumen anual para los usuarios a principios de este mes.