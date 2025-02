Y con parto natural; Karely Ruiz presume cuerpazo a días de haber dado a luz

Ciudad Juárez.– La creadora de contenido y modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, no dejó pasar la oportunidad de presumir a todos sus seguidores su cuerpazo a tan solo una semana de haber dado a luz a su pequeña Madison.

Madisson llegó al mundo el 2 de febrero de 2025 y a una semana de su nacimiento es que la influencer y modelo dio a conocer un video para dejar ver cómo se ve tras haber dado a luz a su primera bebé y sorprendió a los usuarios.

Con un vestido negro, largo, entallado, cabello suelto y un baile es como la modelo se dejó ver a pocos días de haber recibido a su hija, lo cual causó sensación entre sus seguidores y seguidoras, quienes la felicitaron por su niña y cómo luce.

Incluso compartió cómo fue su experiencia en el parto natural y aseguró que al parecer no volvería a tener hijos porque fue sumamente doloroso, incluso hizo una broma sobre los malos comentarios que le han hecho.

"No creo volver a tener hijos, me dolió mucho, para los que decían que iba a salir caminando, no, bueno fuera. Ahorita ya sólo me importa mi bebé, ya no sentí dolor, ni nada, obviamente sí descansé en mi casa".

La famosa se ha mostrado sumamente segura de sí misma pese a las críticas recibidas en redes sociales, por lo cual ha tenido una red de apoyo de fans, familia y su esposo para brindarle un entorno seguro para la pequeña.