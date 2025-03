Will Smith canaliza su introspección post-bofetada en música

Nueva York.- Will Smith podría haber dejado que su infame bofetada del Oscar fuera su declive cinematográfico, con una carrera dañada, un matrimonio destrozado y una reputación en picada. Pero en lugar de replegarse, se refugió en su interior para reflexionar.

En el proceso, Smith redescubrió una salida creativa durante mucho tiempo descuidada en la música, usando el micrófono como un vehículo para expresar sus pensamientos después de años de priorizar su dominio en Hollywood.

“Me he tomado los últimos dos años para profundizar en las partes de mí que quizás no estaban en ese nivel de certeza y para plantearme esas preguntas internas profundas y aterradoras”, dijo Smith, ganador del Oscar y el Grammy, quien lanzará su quinto álbum de estudio, “Based on a True Story”, el viernes. Es su primer proyecto musical en dos décadas desde “Lost and Found”.

“Realmente es el resultado de mi introspección inicial”, dijo. “Cada canción trata sobre una parte de mí que descubrí o quise explorar, algo que quería compartir. Es la propuesta musical más completa que he creado”.

El nuevo trabajo de Smith incluye colaboraciones de Big Sean, Teyana Taylor , DJ Jazzy Jeff, su hijo Jaden Smith, Jac Ross y el Coro Dominical de Kanye West. Su álbum entrelaza melodías y mensajes gospel, pero no lo considera un proyecto gospel completo, a pesar del éxito de "You Can Make It", que alcanzó el número 1 en la lista Billboard Gospel Airplay.

Aún así, Smith dejó que su renovada fe tomara las riendas de su creatividad. Planea lanzar tres álbumes este año, dando forma a cada proyecto en lo que él llama temporadas.

La primera temporada, Rave in the Wasteland, se desarrolla a lo largo de las 14 pistas de “Based on True Story” y representa su voluntad de aprender de las lecciones de la vida.

"He encontrado respuestas realmente hermosas para mí", dijo Smith. "Mi percepción de Dios y la realidad".

Abrazar la adversidad para impulsar la creatividad

Aunque Smith, de 56 años, sigue siendo una estrella mundial rentable, recuperar la confianza y el impulso ha sido una ardua batalla. Ha lidiado con la dura realidad mientras intenta superar las críticas por abofetear a Chris Rock en los Oscar de 2022 y su prohibición de 10 años de la ceremonia.

Varios artistas, entre ellos Zoë Kravitz, Wanda Sykes y Rob Reiner, criticaron las acciones de Smith. Jim Carrey fue particularmente vehemente, afirmando que Smith había estado " viviendo al límite " y se había derrumbado bajo la presión.

Cuando se le preguntó sobre el comentario de Carrey sobre el "ancho de banda", Smith estuvo de acuerdo, pero reiteró que necesitaba dar un paso atrás para comprenderse más profundamente a sí mismo y superar sus propias limitaciones.

“Hay un pequeño yo que —el pequeño concepto de mí mismo— puede alcanzar el límite de su ancho de banda”, dijo. “Y luego, si retrocedo, hay como un espacio infinito, donde mi ancho de banda es el ancho de banda de la vida misma. Es como intentar no quedarme estancado en tener que ser solo una estrecha franja de cosas, darme permiso para ser más amplio en la verdad de quién y qué soy realmente”.

El camino de Smith hacia la redención se hizo más difícil cuando el especial de comedia de Rock reavivó la controversia y las memorias de su esposa Jada Pinkett Smith, “Worthy”, pusieron su matrimonio bajo un nuevo escrutinio, generando titulares y un sinfín de memes en las redes sociales.

Smith dijo que la adversidad no sólo lo puso a prueba sino que alimentó su creatividad.

“Existe una cierta fortaleza psicológica y emocional que se cultiva al afrontar las dificultades, sin intentar huir”, dijo Smith, quien añadió que buscaba desarrollar confianza espiritual, inspirado en la resiliencia de su difunta abuela y de Nelson Mandela. En el camino, descubrió las enseñanzas de la budista tibetana Pema Chödrön, adoptando su mantra de “apoyarse en las cosas más difíciles”.

Estas influencias se convirtieron en pilares a medida que Smith profundizaba en su autoconocimiento. La forma en que su abuela, Mandela y Chödrön encaraban la vida lo impulsó a volver a encaminar su camino hacia la música.

“Se trata esencialmente de aprender a aceptar y celebrar mis desafíos, reconocer que mis desafíos, mis obstáculos y mis dificultades son en realidad un currículo divino”, dijo Smith, cuatro veces ganador del Grammy, conocido por clásicos del rap como “ Summertime ”, “ Men in Black ”, “ Gettin' Jiggy Wit It ” y “ Parents Just Don't Understand ”.

Esas pistas tenían un aire relajado, pero su nuevo álbum tiene un tono más serio.

“Es lo que me ha sido dado para aprender la verdad”, continuó. “Estoy aprendiendo a sobrellevar los momentos difíciles cuando surgen. Es como decir: 'Bien, sí, gracias'. Estoy dispuesto a aprender estas lecciones”.

Will Smith: 'La mayor carrera creativa'

Lo creas o no, Smith está listo para embarcarse en su primera gira como cabeza de cartel este verano.

Está estructurando los espectáculos en torno a diferentes fases de su vida y carrera: uno con Smith y DJ Jazzy Jeff, otro destacando su trayectoria en cine y televisión y el tercer acto que llama la “nueva fase, nueva energía”, donde Jeff y otros volverán al escenario.

Smith comenzará su gira, que incluye festivales, el 25 de junio en el festival Mawazine de Marruecos y se espera que finalice a principios de septiembre en París. Interpretará sus éxitos anteriores, desde " Miami " hasta "Summertime", junto con canciones de su nuevo álbum, por Inglaterra, Francia y Alemania.

Mientras Smith se prepara para su gira, también tiene varias películas en preproducción, entre ellas "Fast and Loose", "Hancock 2", "Soy Leyenda 2" y "Planes, Trains and Automobiles", según IMDb. Afronta esta nueva etapa de su carrera con energías renovadas.

“Esta será la mejor etapa creativa de mi carrera”, dijo. “Lo que estoy a punto de hacer en la música y el cine, y en la expresión y exploración artística, es como si no pudiera dormir por las noches. Estoy deseando empezar”.