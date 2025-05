Will Smith agradece en español a público del Tecate Emblema

En el marco del festival Tecate Emblema, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, Will Smith ofreció un espectáculo que combinó música, baile y nostalgia, consolidándose como una figura icónica tanto en la música como en el cine.

El actor y rapero, de 56 años, demostró que su energía y carisma permanecen intactos, al tiempo que recordó sus raíces en los años noventa, cuando conquistó al público con su papel en “El príncipe del rap” y su talento en el género del rap.

Durante poco más de una hora, Smith presentó un show cargado de dinamismo, acompañado por un equipo de más de una docena de bailarines, efectos pirotécnicos y pantallas envolventes que ofrecieron una experiencia visual impactante.

El espectáculo inició con “Rave in the Wasteland”, un tema lanzado este año que el artista ha descrito como una pieza con tintes espirituales y de autoafirmación. Desde el primer momento, quedó claro que el evento sería una celebración de su trayectoria y su capacidad para conectar con el público.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue su interpretación de “Anxiety”, de Doechii, una canción que utiliza un sample de “Somebody That I Used to Know”, de Gotye. En esta parte del show, Smith retomó los icónicos pasos de baile de “El príncipe del rap”, los cuales se viralizaron en TikTok tras un video que grabó en marzo junto a Doechii y Tatyana Ali, quien interpretó a Ashley en la famosa serie de televisión. Este guiño a su pasado televisivo fue recibido con entusiasmo por los asistentes.

El repertorio incluyó temas emblemáticos como “Men in Black”, donde Smith replicó los movimientos de su personaje en la película homónima, y “Wild Wild West”, para la cual apareció con un sombrero y acompañado de una coreografía inspirada en el viejo oeste. El artista no solo mostró su habilidad para interpretar estos clásicos, sino que también evidenció su capacidad para mantener la energía y el ritmo que lo caracterizan, a pesar del paso del tiempo.

En una pausa del espectáculo, Smith expresó su emoción por presentarse en México, destacando que era la primera vez que ofrecía un show de este nivel en el país:

“Estoy muy contento de estar aquí. Es la primera vez que hago un show de este nivel en México y es algo muy especial que sé, lo van a disfrutar”, declaró desde el escenario principal. Estas palabras reforzaron la conexión con el público, que respondió con ovaciones y entusiasmo a lo largo de la presentación.