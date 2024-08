Whitney Houston habría cumplido 61 años hoy

Foto: Associated Press

Ciudad Juárez.- Hoy, 9 de agosto, Whitney Houston hubiera cumplido 61 años. Nacida en 1963 en Newark, Nueva Jersey, Whitney se convirtió en una de las voces más emblemáticas y poderosas de la música contemporánea. Conocida como “La Voz”, su talento y carisma la llevaron a la cima de las listas de éxitos y a los corazones de millones de fans en todo el mundo.

Houston comenzó su carrera musical en la iglesia, influenciada por su madre, la cantante de gospel Cissy Houston, y su prima, Dionne Warwick2. Su álbum debut, “Whitney Houston” (1985), y su segundo álbum, “Whitney” (1987), la catapultaron a la fama con éxitos como “How Will I Know” y "I Wanna Dance with Somebody". A lo largo de su carrera, Whitney ganó numerosos premios, incluyendo ocho premios Grammy, y vendió más de 200 millones de discos en todo el mundo.

Además de su éxito en la música, Whitney también dejó una marca en el cine, especialmente con su papel en “El Guardaespaldas” (1992), donde interpretó la inolvidable balada "I Will Always Love You". A pesar de sus logros, su vida estuvo marcada por luchas personales y tragedias, culminando en su prematura muerte en 2012 a los 48 años.

En este día, recordamos a Whitney Houston no solo por su increíble talento, sino también por su impacto duradero en la música y la cultura pop. Su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y fans. Hoy celebramos su vida y su contribución a la música, recordando la voz que sigue resonando en nuestros corazones.