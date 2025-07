Nueva York.– En el segundo álbum de estudio del grupo inglés de post-punk Wet Leg, la cantante Rhian Teasdale grita "¡sube de nivel!" Y han subido de nivel. El dúo de rock alternativo convertido en grupo se tomó su tiempo para completar su segundo lanzamiento, titulado "Moisturizer". Valió la pena la espera. El álbum es una banda sonora estupenda para un verano largo y caluroso.

Wet Leg, ganadora del premio Grammy, surgió de la Isla de Wight en Inglaterra en 2021 con el peculiar éxito viral “Chaise Longue”, que se lanzó antes de que hubieran actuado en vivo. La canción encantó de inmediato al público, una pista descarada centrada en la entrega impasible de Teasdale y los estallidos robustos y rudos de la guitarrista Heather Chambers. Crecieron a partir de ahí, lanzando un álbum debut homónimo en 2022 que ascendió a la cima de las listas del Reino Unido.

En "Moisturizer", las dos han ampliado enormemente sus habilidades y alcance. Pero también han mantenido la energía descarada y divertida que les ganó un público devoto.

La nueva versión de Wet Leg ya no es solo un dúo. Su banda de gira, el bajista Ellis Durand, el baterista Henry Holmes y el guitarrista/tecladista Joshua Mobaraki se han unido formalmente al proyecto y comparten créditos de escritura en varias canciones. La banda ampliada complementa las progresiones peculiares de Chambers y facilita un sonido más grande y con más capas.

Associated Press

La pista de apertura, "CPR", comienza con la batería de Holmes y la línea de bajo funky de Durand antes de que entren las guitarras. La banda ahora puede moverse y triturar. Las letras capturan la tontería y la seriedad absoluta de un enamoramiento doloroso. Interpretando a una operadora Chambers pregunta: “Hello? 999. What’s your emergency?” (¿Hola? 999. ¿Cuál es su emergencia?). Teasdale responde, “Well… the thing is… / I… I… I… I… I… / I’M IN LOVE” (Bueno... la cosa es... / Yo... yo... yo... yo... yo... / ESTOY ENAMORADA).

A lo largo del álbum, hay muchas pistas que funcionan para sacudir los altavoces del coche y dominar los escenarios principales de los festivales de verano. En el beligerante sencillo "Catch These Fists", Teasdale declara: “I don’t want your love / I just wanna fight” (No quiero tu amor / Solo quiero pelear). En "Pillow Talk", Teasdale susurra sobre un zumbido de metal industrial y entrega algunas de las letras más atrevidas en el notablemente gráfico catálogo de la banda.

Las canciones más lentas muestran las nuevas herramientas de la banda. "Davina McCall", nombrada en honor a la presentadora de televisión inglesa, comienza con algunos cambios de acordes peculiares y sorprendentemente delicadas voces. La balada lenta "11:21" podría estar junto a Weyes Blood en una lista de reproducción. "Don’t Speak", escrita e interpretada por Chambers, canaliza la energía blues y las letras cursi-dulces de los últimos Replacements.

En total, Wet Leg —ahora una banda completa— tiene un sonido más completo. Los fanáticos harían bien en unirse a ellos en el viaje.