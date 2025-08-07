Wendy se quiebra al revelar que enviaron a su mamá video íntimo filtrado

Ciudad Juárez.– Wendy Guevara ha estado luchado en contra de las críticas en las redes sociales tras la filtración del video íntimo en donde aparece teniendo relaciones con un hombre, a pesar de que la "Perdida" ha asegurado que no le importa que la gente veo lo que ella hace, aseguró que no considera justo que otros busquen hacerle daño exponiendo su vida íntima.

Entre los momentos más emotivos que ha tenido que vivir en relación con esta polémica está una llamada que tuvo con su padre, quien le reveló que vio algunas imágenes de la influencer en las redes, situación que causó sentimiento en la "Perdida" durante una entrevista para el canal de YouTube La Saga de Adela Micha.

Y es que Guevara narró que su padre le dijo que no había visto el video, pero que a pesar de todo cuenta con su apoyo para seguir adelante con su carrera. Por otro lado, la situación en distinta con su madre:

“Le mandaron a mi mamá mi video. Es algo que todo mundo hace, pero no quiero que lo vea mi mamá”, expresó conmovida. Agregó que, hasta el momento, no ha tenido el valor de hablar con ella por la vergüenza que siente.

Respecto al joven que aparece con ella en el material filtrado, Wendy comentó que fue uno de los aspectos que más le afectaron, ya que siempre respetó su privacidad. Sin embargo, al informarle sobre lo sucedido, él le brindó su apoyo y le pidió que no se preocupara.

Puedes ver la entrevista completa de La Saga en el siguiente apartado: