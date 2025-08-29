Wendy saldrá de conducción de 'LCDLF' por bajo raiting, revela Ceriani

Ciudad Juárez.– La influencer mexicana Wendy Guevara, quien es actual conductora de la Pre y Postgala de "La Casa de los Famosos México" en ViX, en donde aparece a lado de Ricardo Margaleff, estaría fuera del programa luego de que no estaría cumpliendo con los números esperados de rating, así lo aseguró el periodista Javier Ceriani durante su programa.

De acuerdo con el comunicador, la creadora de contenido no habría logrado enganchar a su público por tanto tiempo, por lo que estaría siendo sustituida por Celilia Galliano.

El periodista aseguró que la conducción de Wendy no está hecha para lograr conectar con el público por una hora o más, por lo que resulta cansado para los espectadores. Hasta el momento el programa no ha dado una postura oficial ni ha anunciado de momento cambios en sus conductores.

Los rumores de la salida de Wendy llegan luego de que en varios sitios de farándula se ha dado a conocer que esta tercera temporada de "La Casa de los Famosos México" no ha logrado tener el mismo éxito e impacto como las dos ediciones anteriores.