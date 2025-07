Wendy revela que declaraciones vs el Chicharito se hizo con una cuenta falsa

Ciudad de México.– La influencer mexicana Wendy Guevara aclaró de una vez por todas las supuestas declaraciones que hizo en una cuenta en X en contra del jugador de futbol Javier "El Chicharito" Hernández, quien está en medio de la polémica por sus discursos en redes sociales cargados, según muchos internautas, de machismo y misoginia.

De acuerdo con la también presentadora de La Casa de los Famosos México, alguien utilizó su identidad para hablar sobre las polémicas declaraciones de Chicharito.

"Lo que sucede es que yo no tengo esta red, yo nunca he descargado una cuenta en X. Entonces, pasa esto, la gente me empieza a etiquetar y pues se me hizo algo que está muy grave", expresó la famosa. Guevara explicó que, aunque sí califica como machistas las declaraciones de Chicharito, no se había pronunciado al respecto.

"Esa no soy yo, yo nunca escribí eso (...) Lamentablemente ahorita está muy de moda eso de los coach de vida que te dicen cómo vivir tu vida, o sea, por favor, también ese coach de vida se equivoca", señaló Guevara.

El futbolista Javier Chicharito Hernández, delantero de las Chivas, rompió el silencio y ofreció disculpas públicas luego de que sus declaraciones previas generaran una fuerte polémica que incluso le costó una sanción por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El delantero mexicano lamentó profundamente cualquier confusión o malestar que sus palabras hubieran causado, enfatizando que nunca fue su "intención limitar, herir, ni dividir".