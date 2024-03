Wendy Guevara trabajará en Asia; este es su nuevo proyecto

Wendy Guevara sigue cosechando éxitos dentro de Televisa desde que ganó la primera temporada de 'La Casa de los Famosos México', y prueba de ello es que le han surgido interesantes propuestas laborales, las cuales deberá llevar a cabo en el extranjero.

Fue en un reciente encuentro con el periodista Edén Dorantes que la influencer señaló que viajará a Asia para grabar los nuevos episodios de la segunda temporada de ‘Perdida pero Famosa’, de la cual aún no se tiene una fecha de estreno, pero es muy probable que llegue a ViX+ en 2025.

“La voy a grabar en diferentes países, va a estar bien padre… Son Filipinas, Japón y varios más, no recuerdo bien… Para todos los que creían que me había ido mal, pero me ha ido muy bien, hasta segunda temporada voy a tener”, declaró Wendy Guevara muy orgullosa.