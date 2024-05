Wendy Guevara revela sus deseos de estudiar y seguir preparándose

La influencer Wendy Guevara, ha tenido varias participaciones en distintos programas de televisión, sin embargo, ella quiere seguir preparándose para mejorar sus apariciones dentro del medio artístico.

Recientemente, en una entrevista señaló que le interesa seguir estudiando pues lo que a ella le llama la atención es la conducción de programas de televisión, por lo que no descarta aprovechar la oportunidad que le da Televisa para ingresar al Centro de Educación Artística (CEA).

“Ahorita he hecho televisión, he hecho muchas cosas, ahorita voy a estar en un reality y la verdad me gusta mucho lo de la conducción eh, yo creo que ahorita que estoy aquí en la empresa que es Televisa, tengo la oportunidad de estudiar en el CEA y lo voy a hacer cuando ya tenga tiempo”, aseguró Wendy Guevara.