Wendy Guevara revela modus operandi de Sergio Mayer para estafar artistas

Recientemente Wendy Guevara confesó en entrevista la manera en la que Sergio Mayer ve por sus intereses, pero ahora se ha vuelto viral las declaraciones de la influencer en donde asegura que el actor quiso pasarse de vivo con ella y quitarle su dinero.

Fue durante una entrevista reciente, que la famosa reveló que Sergio quiso que firmara un contrato en el que asegura él sería dueño de la imagen de La Perdida, por lo que ella se ha negado a firmarlo.

"Me ha aventado un papel que dice 'cedo mis derechos de cobranza' y de no sé qué. Le dije: '¿Por qué me estás dando este papel?'. Ya van dos veces que me avienta ese papel. No (lo he firmado), ni loca", dijo.

Además aseguró, que le pedía con mucha insistencia que firmara los documentos para realizar unos comerciales con Waltmart y Amazon, por el que pedía 42 por ciento de comisión.