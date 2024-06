Wendy Guevara recibe flores de Jorge Losa

Wendy Guevara tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia, el pasado domingo, luego de padecer fuertes dolores en el estómago, pues fue diagnosticada con una piedra en la vesícula.

Por lo que muchos amigos y seguidores le mandaron mensajes y regalos como muestra de apoyo a la influncer.

A través de redes sociales, Wendy Guevara ha compartido las innumerables muestras de cariño que ha recibido. Entre ellas, destacó la de Jorge Losa, su excompañero en ‘La casa de los famosos México’.

Junto con el arreglo floral, Jorge le mandó una dedicatoria muy emotiva a Wendy Guevara con las que lamentó no poder ir a verla en este momento complicado por el que está pasando.

“¡Mi Wendolina! Aquí estoy, lejos pero pendiente. Recupérate muy prontito. Me siento muy agradecido y orgulloso del ser que eres. Finalmente, la vida se encarga de ponerte a personas lindas a tu lado y siempre agradeceré porque me has regalado tu cariño tan sincero. ¡Te quiero, c@br0nc!ta! Aquí me vas a tener siempre. ¡Eres un ángel! Tu Jorgito, ¡con todo el cariño!”.