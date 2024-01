Wendy Guevara podría ser conductora en los Juegos Olímpicos 2024

En su reciente entrevista con Adela Micha, Wendy Guevara habló sobre sus proyectos para este año y destacó uno en particular que será en París por lo que la conductora la cuestionó de inmediato si se trataba de los Juegos Olímpicos. Aunque se negó a dar más detalles, su nerviosismo habría delatado que será toda una realidad.

“Ay, no sé, Adela, pero es algo para Televisa. Ay, Adela, me van a regañar y me van a decir: ‘Qué crees que tú siempre no vas’”, dijo la creadora de contenido, quien en diciembre pasado en entrevista con el Escorpión Dorado también habría señalado que en abril viajaría a París para grabar “contenido bien padre”.

La influencer podría parte del equipo como conductora de entretenimiento en los Juegos Olímpicos de París 2024, que se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto, también haría historia como la primera mujer trans que participe en un evento similar tan importante.