Wendy Guevara no quiere que 'Las Perdidas' entren a LCDLF

A través de redes sociales se hizo viral un video de Wendy Guevara hablando sobre la participación de sus amigas Las Perdidas en la próxima edición de La Casa de los Famosos.

Cargando...

Sin embargo, más de uno quedó sorprendido al ver que ella mencionó que no quisiera verlas formar parte de este reality show.

Dijo que su respuesta no tiene nada que ver con celos. Explicó que está consciente de que sus amigas no tienen muchas oportunidades de triunfar en la versión de Telemundo debido a que no son tan populares en Estados Unidos y eso terminará afectándolas en las votaciones.

Asimismo, Wendy prefiere que participen en la versión de Televisa e incluso está dispuesta a darles consejos para que lleguen lo más lejos posible dentro de la competencia pero hasta el momento no sabe si los rumores de que han sido contactadas por la televisora son ciertos, ya que ellas se niegan a hablar del tema.