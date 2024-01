Wendy Guevara le pide a Sergio Mayer más dinero para comer

El conflicto entre Wendy Guevara y Sergio Mayer, ha dado mucho de qué hablar.

La influencer reveló todo sobre la supuesta firma de contratos a Sergio Mayer en una entrevista con Adela Micha, y no solo eso, también expuso su 'verdadera personalidad', lo cual hizo enfurecer al artista y provocó que todo derivara en un pleito muy público. Mayer no ha dejado de defenderse ante los medios y Wendy no tardó en responder.

Durante una transmisión en vivo en su página oficial de Facebook, Wendy y sus amigas se encontraban en la calle comiendo una de sus famosas charolas en su natal León, Guanajuato.

Al terminarse el alimento, Guevara se dirigió a la cámara y le mandó un mensaje con mucho humor a Sergio Mayer: "Sergio, mándame más dinero para comer porque ya se me acabaron las charolas, necesitamos más". Wendy se ha tomado con mucho humor el enojo que Sergio Mayer ha mostrado en los medios, y no le preocupa perder la supuesta 'amistad' que el mismo empresario afirmó que no existía.

En otro video, la influencer aclaró que en el grupo de WhatsApp del 'Team Infierno' todos hablan.