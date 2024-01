Wendy Guevara fue invitada a 'Premios Lo Nuestro' pero le falta la visa

La fama de Wendy Guevara continúa. La influencer sigue trabajando en nuevos proyectos y recibiendo invitaciones para convivir con el mundo de la farándula.

Prueba de ello es que ahora ha sido invitada para estar presente en 'Premios lo Nuestro 2024', pues así lo reveló Wendy, quien además contó que el esposo de Gloria Trevi se ofreció para enviarle un avión privado y llevarla hasta Miami.

"Me dice el esposo de Gloria, Wendy, te mando el avión pasado mañana, ahí al aeropuerto, el avión privado de Gloria Trevi, yo creo que es otro que ha de tener ahí para los invitados", dijo Wendy al contar sobre la atención del esposo de Gloria para que no faltara al evento.

Sin embargo Wendy señala que aún no sabe si asistirá a dicho evento de premiación debido a que la influencer no cuenta con visa y que ello podría detenerla de asistir a los Premios de este 2024.

"Es que yo no tengo visa, según me la quieren dar en dos semanas, en una semana, están acelerando el proceso para que me la den por que les digo que me hablaron para los Premios lo Nuestro y no sé hermanas, no sé si me la vayan a dar pero ni modo", dijo la influencer en una transmisión en vivo.