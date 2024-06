Wendy Guevara estrena romance con un stripper

La influencer Wendy Guevara confirmó que abrió una vez más su corazón y estrenó romance con un stripper.

La integrante de “Las Perdidas” dio detalles su nuevo galán y aunque aseguró que podrían no tener mucho en común, eso es algo que podría ser positivo en su relación al crear un “balance”.

Finalmente, la creadora de contenido confirma que abrió una vez más su corazón y comenzó un romance con un stripper mexicano, de quien no reveló más detalles. Pese a ello, la youtuber se mostró más enamorada que nunca y aunque señaló que no tienen mucho en común es esta diferencia entre ellos lo que puede ayudar a que su romance prospere.

“Es bien lindo, me trata bien lindo, me abre la puerta, me dice espérame, yo te abro, no toma, no fuma, se duerme a las 11 de la noche. Le digo: ‘Me enfermé’, y me dice: ‘Ay mejor, no hay que ir al antro, vamos a acostarnos’, y le digo ‘ya quiero componerme para irme de antro’ y me manda un link de unas cabañas en San Miguel de Allende, vamos a relajar tres meses a una cabañita, y le digo ‘ay, yo quiero mucho éxtasis’”, relató la influencer durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.