Wendy Guevara destapa que encontró a Sian en un bar gay en Cuba

Ciudad Juárez.– Las indirectas que ha tirado Sian hacia la ganadora de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México", Wendy Guevara, no se quedó sin respuesta. Y es que la influencer "Perdida" destapó que un día se encotró al joven cubano en un bar gay.

"Este muchacho cubano que no lo conocía, que un día nos lo encontramos en un antro gay allá en Cuba; no voy a decir ni cómo ni qué estaba haciendo, porque uno no puede sacar del closet a las personas", aseguó la influencer.

"Dice: 'Ricardo, qué bueno que entraste aquí porque la otra persona que estuvo aquí es una persona que no está preparada, tú sí hablas varios idiomas, tienes estudios'".

La influencer arremetió contra él: "Cuando salga se lo voy a decir: que en México a veces no tenemos oportunidades de estudio muchas personas porque nacemos y crecemos en lugares de bajos recursos, por cosas de la vida".

"El chico viene de otro lugar a conseguir trabajo aquí; no importa el lugar del que vengas, pero deberías de informarte dónde vas a vivir, con qué tipo de personas vas a trabajar. (...) Yo hablo por la gente que ve la televisión, que hay más población que no tuvimos estudios. Ellos son los que prenden la tele cuando sales en algún papel o alguna oportunidad que se da de trabajo", agregó.

Le pidió que investigue los contextos "antes de abrir el hocico y decir ese tipo de cosas, que la mayoría de las personas que vivimos en México carecimos de estudios, somos más población la que vinimos dese abajo. ¡Por esas personas tú tragas!".

Tras mandarle "muchas bendicines", Wendy Guevara afirmó que Sian no va a ganar "La Casa de los Famosos" porque "nadie lo quiere por hipócrita y de eso me encargo yo. Es un mueble más, nada más está de conveniencia a ver con quién puede hacer equipo, doble cara".