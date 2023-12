Wendy Guevara confiesa que sí se enamoró de Nicola

Wendy Guevara reveló en una reciente entrevista con Yordi Rosado algunos detalles sobre su vida personal, su paso por el reality show y su nueva amistad con Nicola Porcella, quien también participó en la casa.

La química que se fue dando entre ellos, tomó por sorpresa a Wendy, quien aseguró que, a raíz de una dinámica sorpresa dentro de la casa, ella y Nicola se dieron cuenta de que entre ellos se estaba dando algo especial, por lo que declaró que le dio pavor.

“Me dio miedo que me estaba enamorando de Nicola. Un día pensé: ‘¿Y si salgo y después que sea mi novio el Nicola?’ Empecé a verle todo lo bueno a Nico. Me imaginé muchas cosas. La estoy caga*** porque esto es un juego, muchos de aquí no nos vamos a ver, cada quien va a tomar su camino… Me voy a enamorar de Nicola”.

Añadió que la vulnerabilidad que sentía dentro de la casa la hizo albergar un cariño muy especial por Nicola, quien la trataba cariñosamente, como ningún otro hombre lo había hecho.

Wendy Guevara confesó que antes de la eliminación de Apio Quijano, el cantante la aconsejó de cuidar su corazón, palabras que hicieron cambiar su actitud con Nicola.

"Me empecé a alejar", explica. "Esa fue mi manera de cuidarme... pero yo dije 'no, es buena onda, lo está tomando a juego".