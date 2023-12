Wendy Guevara confiesa que Poncho de Nigris la puso nerviosa en LCDLF

Durante una entrevista con El Escorpión Dorando Wendy Guevara reveló que Poncho de Nigris la hizo sentir nerviosa durante la presentación de “La Casa de los famosos México”, debido a los rumores que había sobre el presentador y su supuesto maltrato a la comunidad.

“Te voy a decir la neta, mi mucha gente me mandaba mensaje y me decían que tuviera cuidado con poncho porque era un homofóbico, machista, entonces me hacen que salga con él y me puse muy nerviosa”, resaltó.

Confirmó que no era por culpa de Poncho de Nigris, sino por lo que decía la gente, pero ella no sabía cuál sería la reacción del participante. “Pero no fue por él, o que me diera miedo, pero lo que me daba miedo es que era la televisión abierta y no me iban a apoyar, Yo soy una cul?*# y cuando le enojo, pues que chillen en mi casa a que chillen en la silla, pues en la de ellos”.