Wendy Guevara asegura que vio a la muerte vestida de negro en el hospital

Wendy Guevara se encuentra en recuperación luego de haber sido sometida a una cirugía para extraer una piedra de su vesícula, según contó la influencer en sus redes sociales, esto para evitar que se le desarrollara una pancreatitis.

"Tengo una piedra en las vías urinarias, en la vesícula que quiere irse para el páncreas, entonces por eso me duele mucho (...) Si esa piedrita se me va al páncreas, me puede dar pancreatitis y eso es muy grave (...) si me da miedo, pero si me han hecho otras cirugías y he aguantado, espero en Dios que todo salga bien", declaró antes de entrar a quirófano.

Tras someterse a varios análisis, la influencer fue operada de emergencia en el Hospital Regional de León, Guanajuato y pasó varias horas en observación para descartar cualquier complicación.

En cuanto salió del quirófano, se reencontró con sus amigos en una habitación del nosocomio y en cuando los vio, les contó una experiencia paranormal que acababa de vivir.

"Estaba acostada y levanté el celular con mi mano, estaba (scrolleando), según yo tenía mi celular, pero no. Y vi alguien de negro aquí, se los juro que lo vi, estaba alguien de negro aquí, donde está el ventilador vi a alguien con una manta negra, era la muerte, la vi así con una manta".

La influencer aseguró que vio una figura humanoide cubierta con una manta negra a los pies de su cama, justo antes de que llegaran sus amigos. En cuanto notó la supuesta presencia, comenzó a rezar con la esperanza de que se desvaneciera lo que estaba enfrente de ella.