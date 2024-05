Weinstein comparecerá en el mismo tribunal donde Trump está siendo juzgado

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Se espera que Harvey Weinstein comparezca ante un juez el miércoles por la tarde en el mismo tribunal de la ciudad de Nueva York donde el expresidente Donald Trump está siendo juzgado.

Weinstein está a la espera de un nuevo juicio por cargos de violación después de que su condena de 2020 fuera anulada. La audiencia judicial del miércoles abordará varios asuntos legales relacionados con el próximo juicio, que está programado tentativamente para después del Día del Trabajo, que se conmemora en septiembre en Estados Unidos.

El juicio original de Weinstein se llevó a cabo en la misma sala donde Trump está siendo juzgado ahora, pero es poco probable que los dos se topen. Weinstein está preso y será llevado y traído de la sala del tribunal bajo custodia. Comparecerá en una sala del tribunal en un piso diferente a donde Trump está siendo juzgado actualmente.

Weinstein fue declarado culpable de violación por atacar a Jessica Mann, una aspirante a actriz, y de agredir sexualmente a Miriam Haley, una ex asistente de producción de televisión y cine.

Pero el mes pasado, el máximo tribunal de Nueva York anuló esas condenas después de determinar que el juez de primera instancia permitió injustamente testimonio en su contra basado en acusaciones de otras mujeres que no formaban parte del caso. Weinstein, de 72 años, afirma que cualquier encuentro sexual fue consensuado.

El fallo de Nueva York reabrió un capítulo doloroso en el ajuste de cuentas de Estados Unidos con el abuso sexual perpetrado por figuras poderosas. La era #MeToo comenzó en 2017 con una avalancha de acusaciones contra Weinstein.

La semana pasada, los fiscales pidieron al juez Curtis Farber que recordara a los abogados de Weinstein que no discutieran ni menospreciaran a los posibles testigos en público antes del nuevo juicio.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, argumentó que el abogado principal de Weinstein, Arthur Aidala, hizo declaraciones destinadas a intimidar a Haley a principios de este mes.

Hablando fuera de la corte el 1 de mayo, Aidala dijo que Haley mintió al jurado sobre su motivo para denunciar y que su equipo planeaba un contrainterrogatorio agresivo sobre el tema “si se atreve a venir y mostrar su rostro aquí”.

Aidala no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios el martes sobre la solicitud de Bragg.

Haley ha dicho que no quiere volver a pasar por el trauma de testificar, “pero por el bien de seguir adelante y hacer lo correcto y porque es lo que sucedió, lo consideraría”.

Su abogada, Gloria Allred, se negó a comentar hasta después de que asista a los procedimientos del miércoles.

The Associated Press generalmente no identifica a las personas que alegan haber sido abusadas sexualmente a menos que den su consentimiento para ser nombradas, como lo han hecho Haley y Mann.

Weinstein, que cumplía una condena de 23 años en Nueva York, también fue condenado en Los Ángeles en 2022 por otra violación a 16 años de prisión en California.