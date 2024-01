La presentadora Wanders Lover, quien suele ser muy activa en sus redes sociales y presumir su cuerpo en muchas fotografías, reveló durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que está muy preocupada por su salud, luego de que comenzó a presentar fiebre e inflamación en sus nalgas, esto debido a que le inyectaron los glúteos para que lucieran mejor, sin embargo, el material que usaron puede no haber sido el adecuado.

La mujer contó que pronto se someterá a cirugía para evitar que se comprometa aún más su salud. Según dijo, le inyectaron alguna sustancia no aprobada por médicos, sino que podría ser desde aceite para bebé, hasta crema.

Fue llevada de emergencia a un hospital en Quebec, Canadá, donde le dijeron que tenía polímeros y le tendrían que quitar los glúteos.

“El 27 de diciembre empecé con una gripa normal, entonces yo me fui a inyectar (...) y cuando me inyecté empecé como con temperatura en los glúteos, empecé a ver como que se inflamaban, pero tenía mi vuelo”, recordó.

Fue a Canadá ya que visitaba a su hija, quien estudia en Quebec, y no quería postergar ese viaje. Durante los primeros tres días en el país, Wanders sólo vio cómo sus glúteos seguían creciendo de la inflamación que tenía, lo que le producía un gran dolor.

Asustada, buscó ayuda de sus amigos médicos, a quienes contactó por mensajes. Ellos le dijeron que aparentaba ser una reacción de polímeros y tenía que ser atendida inmediatamente.

Cuando finalmente regresó a México, visitó un cirujano, quien confirmó que tiene polímeros y le dio únicamente dos opciones para que no recaiga, con ambas tendrá que pasar por una cirugía invasiva.

“La primera es: para quitar toro el polímero me tienen que amputar la nalga, el glúteo. Dije: ‘No, claro que no’, o sea, eso no va a pasar. Me dijeron: ‘Es que podemos ponerte un implante, la piel todavía está bien, la podemos salvar’”, reveló. Wanders se negó a que le realizaran esta cirugía porque la consideraba una decisión muy drástica, así que se fue por la segunda opción.

Lo que le realizarán a la modelo es un proceso que, según explicó, se llama “alas de mariposa”, que consta en abrir por completo por la orilla los glúteos, sacar lo máximo que puedan del polímero y volver a cerrar. Esto significa que tendrá una enfermedad de por vida.

Por ahora, Wanders Lover espera que la infección no regrese, pues existe la probabilidad tanto de que vuelva como de que no, pero en el caso de que sí suceda, tendría severas complicaciones.