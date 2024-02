‘Wanders Lover’ podría sufrir una amputación tras ser inyectada con polímeros

Yared Licona, quien es mejor conocida como “La Wanders Lover”, dio a conocer que se encuentra atravesando por una delicada situación de salud, pues resulta que reveló que podría ser amputada como consecuencia de una mala cirugía estética.

Fue durante una entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante donde la integrante de “Guerra de Chistes” señaló que sus glúteos se le están deformando debido a que en una de las tantas cirugías estéticas a las que se ha sometido, le inyectaron un polímero que le está provocando distintos problemas físicos.

“Me dieron dos opciones, la primera es que para quitar todo el polímero me tienen que amputar el glúteo y dije ‘no, claro que no, eso no va a pasar’, me dijeron: ‘te podemos poner un implante, tu piel la podemos salvar, todo va a estar bien’, pero no quiero, ese es el primer camino que es muy drástico; el segundo es que me hagan una cirugía que se llama alas de mariposa, abren los glúteos para retirar lo más que se pueda y vuelven a cerrar, pero es incierto, es una moneda al aire porque no te pueden retirar todo y tienes que ir a cada rato a quitarte”, comentó.

Detalló que sus glúteos se están deformando y reconoció que esta situación la tiene sumamente afectada, pues nunca pensó atravesar por una situación así, por lo que hizo un llamado a todas las mujeres para que sean sumamente cuidadosas con lo que les ponen en las cirugías estéticas.