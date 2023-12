'Volvió el cáncer': Julián Gil ingresa a quirófano

Fue a través de su cuenta de Instagram que Julián Gil informó que el cáncer de piel regresó a su vida.

“Aquí estamos otra vez con la doctora oncológica. Aquí mi cicatriz del cáncer anterior. Tuve otra aparición, así que hoy me van a tener que operar otra vez porque volvió el cáncer. Aquí tengo a mi enfermera. No tomen sol sin protección”, comentó en sus historias.

Por su parte Gisela Montoya, doctora encargada del caso, se sinceró sobre el estado del artista.

“Estuviste en la cama de bronceado y detectamos un cáncer de piel hace como dos años. Ahora hay que estar vigilándote porque eso puede presentarse otra vez por tanta radiación solar. No volvió el cáncer, porque el que te quitamos ya no regresó, pero apareció otro”, indicó.

Así inició su lucha contra el cáncer

En mayo del pasado año, Julián Gil reveló a sus seguidores que en 2021 fue diagnosticado con cáncer de piel.

En ese momento, mencionó que la exposición al sol fue la principal causa de esta enfermedad.

“Los que me conocen saben que desde Puerto Rico siempre abusé muchísimo del sol, mucho, mucho. Yo siempre quería estar negro, achicharrado y era de los que me ponía aceite de bebé para tomar sol y me ponía patas pa’ arriba. Yo me creía el superhéroe”, reconoció.