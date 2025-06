Vivian de la Torre revela quiénes podrían ser los asesinos de Valeria Márquez

A casi un mes del trágico asesinato de Valeria Márquez, Vivian de la Torre ha decidido romper el silencio y compartir su versión de los hechos. La joven ofrecerá una entrevista exclusiva al creador de contenido Fabián Pasos, conocido como Mafian, en su canal de YouTube.

Vivian expresó estar lista para hablar tras semanas de especulaciones y desinformación en redes sociales:

"Estoy lista. Quiero hacer esta entrevista por todas las cosas que han inventado sobre mí, por las cuentas falsas, por los rumores. Desde el principio quise aclarar todo, pero por razones obvias, no se podía".

También dejó claro que no tiene sospechosos ni conoce el motivo detrás del crimen:

"Ya presenté todas las pruebas ante las autoridades desde hace tiempo. No tengo sospechas de nadie. Vale era una niña muy buena, no tenía amenazas, y sinceramente no tengo idea de quién pudo haber hecho algo así".

Vivian subrayó que su versión no cambiará: "Como lo he dicho, la verdad no cambia, no importa cuántas veces me lo pregunten".

Esta será la primera vez que Vivian hable públicamente sobre el caso, lo que ha generado expectativa entre quienes han seguido de cerca este delicado asunto.